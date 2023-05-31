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Salıpazarı ilçesinde gençlere yönelik "Tarım gençleşiyor" eğitimi düzenlendi

AA

Salıpazarı ilçesinde gençlere yönelik "Tarım gençleşiyor" eğitimi düzenlendi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Yerel Eylem Grubu Derneği iş birliğinde genç üreticilere yönelik "Tarım gençleşiyor" eğitimi gerçekleştirildi.

Salıpazarı Ziraat Odası konferans salonunda düzenlenen programa İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile genç üreticiler katıldı.

Özdal, Bakanlıklarının giderek yaşlanan kırsal nüfusu yerinde tutma ve köyden çeşitli nedenlerle kente göç eden genç nüfusu geri kazanma adına projeler yürüttüğünü, böylece tarım ve hayvancılık kapasitesini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Ziraat mühendisi Esra Bozkurt Gökgöz de köylere göçün sağlanmasına yönelik projeler hakkında bilgi verdi.

Gökgöz, Salıpazarı ilçesinde gençlere yönelik birçok projenin hayata geçirildiğini dile getirerek, "Tarım Gençleşiyor Projesi kapsamında ilçe genelinde 30 gencimiz bu projelerden faydalandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız." dedi.


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