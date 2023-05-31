Havza Müftüsü Alıcı'dan vekaleten kurban bağışı çağrısı

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SAMSUN (AA) - Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğiyle başlatılan, "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" kampanyası kapsamında vatandaşları vekaleten kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Alıcı, yaptığı açıklamada, TDV tarafından bu yıl vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 lira olarak belirlendiğini hatırlattı.

İsteyenlerin, "www.tdv.org" ve "bagis.tdv.org" adreslerinden bağış yapabilecekleri gibi uygulama mağazalarından indirilebilen mobil bağış uygulamalarından kurban vekaletlerini verebileceklerini anlatan Alıcı, ilçe müftülüğü, TDV şubeleri, PTT şubeleri, anlaşmalı bankalar aracılığıyla 27 Haziran, ilçe müftülüklerinden de 28 Haziran'a kadar katılım sağlanabileceğini aktardı.

Geçen yıl düzenlenen kampanya kapsamında Havza'dan 167 kişinin vekaleten kurban bağışında bulunduğunu belirten Alıcı, "Geçen yıl yapılan bağışlar ile hem ülke içinde hem de yurt dışında mazlum ve mağdurlara yardım eli ulaştırılıyor. Kampanyamıza katılan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Bu yıl yurt içi bağışların dağıtımının deprem bölgesinde planlandığına işaret eden Alıcı, "Gücü yeten hayırsever kardeşlerimizi kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Rabb'im hayırsever halkımızın yaptığı ve yapacağı tüm yardımları şimdiden kabul eylesin." açıklamasında bulundu.







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