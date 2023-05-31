Asarcık'ta sağanak etkili oldu

Sıcak yiyecekleri buzdolabına koyduğunuzda ne olur?

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde sağanak etkili oldu.



İlçede sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerinde etkisini artırdı.



Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Asarcık Kaymakamlığı, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.







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