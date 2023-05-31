Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik tohumu dağıtımı ve ekim töreni yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik tohumu dağıtımı ve çeltik ekim töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Balıklar Mahallesi'nde düzenlenen programda, 13 mahalleden 27 çiftçiye 600 dekar alan için 12 bin kilogram çeltik tohumu, 11 çiftçiye 284 dekar alanda damla sulama sistemi, 16 üreticiye de 316 dekar alanda yağmurlama sulama sistemi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, burada yaptığı konuşmada, geçen yıl Bafra Ovası'nda 127 bin, il genelinde ise 188 bin dekar alanda çeltik ekimi yapıldığını söyledi.

Bir önceki yıla göre çeltik ekilen arazilerde azalma olduğunu belirten Sağlam, "Türkiye'de Trakya bölgesinde ve dünyada yüzde 30 azalış var. 'Bu yıl çeltik eken kazanacak' diyoruz. 3 yıldır üreticiye çeltik tohumu veriyoruz." dedi.

Üreticilere çeşitli alanlarda destek verdiklerine işaret eden Sağlam, geçen yıl çiftçilere 50 milyon 350 bin lira fark ödemesi ile mazot, gübre ve sertifikalı tohum desteği yaptıklarını anlattı.

Yürüttükleri çalışmalarla ithalata bağımlı kalmayacaklarını vurgulayan Sağlam, "Birim alandan çiftçimizin kazancının artırılması, damla sulama ile ekimi artırmayı düşünüyoruz. Su sıkıntı olduğunda alternatif üretme şeklimiz var. Sadece düz arazilerde değil, engebeli yerlerde de çeltik üretimini yapabiliriz. Havzada sadece Çarşamba, Terme, Tekkeköy, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ile Yakakent ilçelerinde destek ödemelerimiz var. Onun haricindeki ilçelerimizde çeltik yapıldığında destek alamayacaklar." diye konuştu.

Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ise her zaman çiftçinin yanında olduklarının altını çizerek, ekim günü ve tohum dağıtımının hayırlı olmasını diledi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da Türkiye'nin ve bölgenin en önemli tarım alanlarından birinin Bafra Ovası olduğunu belirterek, teknolojiye uyak uydurarak kalite ve verimliliği artıracaklarını dile getirdi.

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner de odalarına bu yıl bugüne kadar 110 bin dekar alanda çeltik ekimi için başvuru yapıldığını, bunun 145 bin dekara yükselmesini beklediklerini ifade etti.

Daha sonra çeltik tohumu dağıtımı ve ekim yapılan programa Samsun Vali Vekili Mahmut Halal, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile çiftçiler katıldı.









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