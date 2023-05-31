Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği Çarşamba'da yapılacak

Jandarma ve polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen "2023 Yılı Analig Osman Bayrakdar Sezonu Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği"ne ev sahipliği yapacak.



Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilecek Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği, 5-10 Haziran tarihlerinde Çarşambaspor Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek. Turnuvaya 40 takım, 600 sporcunun katılması bekleniyor.

Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçelerinde her türlü spor branşına ev sahipliği yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını vurgulayarak, "Uzman antrenör kadromuzla her branşta sporcular yetiştiriyor, bu sayede uluslararası turnuvalarda bayrağımızı gururla dalgalandırıyoruz. Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara altyapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde sezonun son finali, Çarşamba'mızın ev sahipliğinde yapılıyor. Müsabakalara tüm sporseverlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.