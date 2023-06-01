Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K.O. (53) idaresindeki 55 BE 483 plakalı otomobil, Şükür Camisi mevkisinde F.Ö'nün (63) kullandığı 55 BE 483 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan A.K.O, sağlık ekibi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.