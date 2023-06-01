"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun bildirim kitabı çıktı

SAMSUN (AA) - Samsun'da Bafra Belediyesi tarafından geçen yıl 3-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun bildirim kitabı yayımlandı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kısa süre önce basımı tamamlanan sempozyum kitabından AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı'ya hediye etti.

Kitabı inceleyen Kırcalı, her aşamasını ilgiyle takip ettiği sempozyumun ardından kitabın hazırlanmasının önemine değinerek, "Sempozyum süresince takipçilerin dikkatine sunulan tüm bilgilerin kitap haline dönüştürülerek sempozyuma katılamayanlar başta olmak üzere halkımızın hizmetine sunulmuş olması çok önemli. Söz konusu kitap aynı zamanda Bafra ile ilgili bir kaynak özelliğini taşımakta. Başkanımız Hamit Kılıç başta olmak üzere emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kılıç da 118 konuşmacı, 18 oturum ve 102 tebliğ gerçekleştirilen sempozyumun kitap haline getirilerek şehir hafızasına armağan edilmesinin kıymetli olduğunu dile getirerek, "Söz konusu kitap Bafra'mız için bugüne kadar hazırlanmış önemli kaynaklardan biri. Bafra Belediyesi olarak gerek sempozyum, gerekse kitap aşamasında böylesi değerdeki bir çalışmanın içinde olmak gurur verici. Bafra'nın anlatacak daha çok değeri var. Bu güzel ilçeyi güzel yönleriyle anlatmaya, yaşamaya, yaşatmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Tarihi, Kültürel, Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Köse'nin editörlüğünde çıkarılan kitap, 4 ciltten oluşuyor.







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