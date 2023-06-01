Yakakent'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Her gün bir avuç yetiyor! Mide sorunlarına iyi geliyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Yakakent ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden E.K. idaresindeki 55 AIK 616 plakalı kamyon, Kozköy mevkisinde devrildi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü E.K, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

E.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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