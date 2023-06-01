Ladik Akpınar Fen Lisesi okçulukta Türkiye şampiyonu oldu

SAMSUN (AA) - Ladik Akpınar Fen Lisesi okçuluk takımı, Geleneksel Türk Okçuluğu Türkiye Birinciliği müsabakalarında birinciliği elde etti.



Afyonkarahisar'da 22-25 Mayıs tarihlerinde düzenlenen ve 70 ilden 250 takımda 1800'den fazla sporcunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluğu Genç Erkekler Türkiye Birinciliği müsabakalarında Ladik Akpınar Fen Lisesi okçuluk takımı, şampiyonluğa ulaştı.

Müsabakalarda bireysel puanlamada Fahrettin Koç ikinci, Furkan Yumuşak da üçüncü oldu.

Okul müdürü İlhan Ozan, elde edilen başarıdan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Kaymakamımızdan milli eğitime, halk eğitimi merkezinden Ladik Belediyesine, ulaşımda görev yapan personelden öğretmenlerimize ve idarecilerimize, antrenör Yılmaz Uyar'a, yaz kış demeden antrenmanlara devam eden öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitimde de sporda da her alanda Akpınarlı olmak bir ayrıcalıktır." ifadelerini kullandı.

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