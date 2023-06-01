Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Lisesi Sokağı'nda Y.D'nin (34) trafiği tehlikeye düşürecek şekilde aracıyla drift yaptığını belirledi.

Y.D'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca 20 bin 342 lira para cezası verildi, ehliyetine de 60 gün süreyle el konuldu.



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