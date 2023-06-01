Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği başladı

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SAMSUN (AA) - Havza'da sanayi sitesinde yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ve tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde havaların ısınması ve yaklaşan hasat mevsimiyle yoğunluk başladı.

Çiftçiler, biçerbağlar, biçerdöver, ilaçlama, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanlarını sanayiye götürerek, bakım ve tamiratını yaptırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimine hazırlıklı girmek isteyen çiftçilerin sanayiye geldiğini belirterek, "Havanın yağışlı gitmesi nedeniyle hasat bölgede 10 gün geç başlayacak. Sanayide hemen hemen her iş yerinde faaliyetler hızlanmaya başladı. Yaşanan hareketlilik sanayi esnafımızın yüzünü güldürdü. Çiftçilerimize ve sanayi esnafımıza kazasız ve bol bereketli bir sezon diliyorum." dedi.





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