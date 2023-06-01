Yakakent'te siyez buğdayının üretiminin artırılması için çiftçilere organik gübre dağıtıldı

SAMSUN (AA) - Yakakent Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Tarım Arazilerinin Etkin Kullanılması Projesi ( TAKEP) kapsamında desteklenen "Gelecek Nesilleri Sağlıkla Beslemeli Projesi" kapsamında çiftçilere organik gübre dağıtıldı.



Bölgede yetiştirilen kavılca (siyez) buğdayının organik yetiştirilmesi için yapılan organik gübre dağıtım programına Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Hüseyin Kıyma, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nail Kırmacı ile şube müdürleri, Yakakent Tarım ve Orman Müdürü Osman Akman, Ziraat Odası Başkanı Şenol Acar, mahalle muhtarları ve çiftçiler katıldı.



Belediye Başkanı Kıyma, yaptığı konuşmada, "Birkaç yıldır sürdürdüğümüz organik siyez buğday projemiz doğrultusunda saha incelemelerine ve halk bilgilendirme toplantılarına başlamıştık. Ata tohumu olarak bildiğimiz ve diğer buğdaylara nazaran daha yüksek besleyiciliği ile öne çıkan siyez, son yıllarda organik pazarda yerini alarak ülkemizde ve dünyada aranan kıymetli bir ürün haline geldi. Yakakent Belediyesi olarak bu bilinçle üzerinde çalıştığımız siyez buğdayı için gerekli incelemeler yaptırılmış, üretimini ve popülerliğini artırmak ve ürünün markalaşması yolundaki projemizi hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda, Yakakent Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Kavılca (Siyez) buğdayını organik tarım prensipleri doğrultusunda üretilebilmesi için çiftçilerimize 30 ton organik gübre dağıtımını gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Rabbim bereketli hayırlı eylesin." dedi.



Konuşmaların ardından, Büyükkırık ve Sarıgöl köylerinden 34 çiftçiye 30 ton organik gübre dağıtımı yapıldı.

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