Samsun'da üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır'ın öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmaya tutuklu sanıklar Baran Ö, Selçuk B. ve kardeşi İsmailcan B. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Selçuk B. ile İsmailcan B'nin tahliyesine, Baran Ö’nün ise tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 25 Temmuz'a erteledi.

Samsun’da geçen yıl 27 Kasım'da üniversite öğrencisi Kemal Abdüssamet Bakır (25) ile evlerine gelen ev arkadaşının arkadaşı Baran Ö. (21) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda bıçaklanan Bakır, yaşamını yitirmişti.

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