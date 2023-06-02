Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

İsmail Akbaş (60) yönetimindeki 55 SJ 832 plakalı otomobil, Dereler Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen Kürşat Salman'ın (46) kullandığı 37 FC 910 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan İsmail Akbaş ile yanında bulunan Necmiye Akbaş (60), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





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