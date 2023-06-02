Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası başarısı

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SAMSUN (AA) - Asarcık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Gizem Bengi, 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

İstanbul'da 17-21 Mayıs tarihlerinde düzenlenen 8. Uluslararası Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası müsabakasında Gizem Bengi, ikinci oldu.

Bengi'nin 46 ülkeden 5 bin sporcunun katıldığı müsabakalarda derece kazanması, okulunda ve ilçede sevinçle karşılandı.

İlçede gençlere örnek olan Gizem Bengi, başarılı sporcular yetiştirerek ilçede bu sporu tanıtmayı istediğini belirtti.





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