Terme'de Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmaları hızlandı

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SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçeye kazandırılacak Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

İlçede açılacak Yaşam Merkezi ve Pideevi inşaatlarının tamamlanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Belediye Başkanı Kılıç, çalışmaların devam ettiği Yaşam Merkezi ve Pideevi tamamlandığında ilçeye prestij katacağını belirterek, "Karadeniz'in kültür köprüsü Terme'den gelip geçen herkesi göreceği yerde ilçenin tescilli markası, kültür nişanımız olan pidemizin adına özel, hayalini kurduğumuz sosyal tesise kavuşmamıza az kaldı." dedi.





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