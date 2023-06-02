Bafra'da düzenlenecek satranç turnuvasına son başvuru tarihi 7 Haziran

SAMSUN (AA) - Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenecek satranç turnuvası için son başvuru tarihinin 7 Haziran olduğu bildirildi.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Satranç Federasyonu koordinasyonunda, Samsun Satranç İl Temsilciliği ve Bafra Satranç İlçe Temsilciliğinin desteğiyle yapılacak Satranç Turnuvası'nın başvuruları devam ediyor.

7 Haziran Çarşamba günü saat 20.00'de sona erecek başvurular, "www.samsun.tsf.org.tr" internet adresine yapılabiliyor.

Turnuva 8 yaş ve altı, 10 yaş ve altı, 14 yaş ve altı, profesyonel-A açık ve profesyonel-B açık olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.