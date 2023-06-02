Bafra Belediyesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere deneme kitabı desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra Belediyesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere deneme kitabı desteği

AA

Bafra Belediyesinden sınavlara hazırlanan öğrencilere deneme kitabı desteği

SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde eğitim gören ve sınavlara hazırlanan öğrencilere deneme kitabı dağıtıldı.

Bafra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl Bafra Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 1660 öğrenciye LGS, 1600 öğrenciye TYT deneme kitabı hediye edildi.

Bu yıl ise 1700 öğrenciye TYT, 1800 öğrenciye de LGS deneme kitabı verilerek, sınava hazırlanan öğrencilere destek olundu.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yüksek tutmaları gerektiğini vurgulayarak, "Her biriniz bizlerin incisi, geleceğin en iyi meslek erbapları olacaksınız. Sınavlar hayatınızın sadece dönüm noktasıdır. Bu dönüm noktaları ise geleceğimizin mihenk taşlarındandır. Sizler gözlerinizdeki bu ışık sayesinde her kapıyı açacak, başarıyı da emin adımlarla kucaklayacaksınız." ifadesini kullandı.

Zorlu sınav süreçlerinde öğrencilere destek vermeye çalıştıklarını anlatan Kılıç, şunları kaydetti:

"Evlatlarımız, geleceğimizin aydınlık yüzleri, yarınlarımızın da teminatıdır. İlçemizde her kesimi önemsiyoruz ama gençlerimizi, sınav sürecine hazırlanan evlatlarımızı daha çok önemsiyoruz. Kültürel, sosyal, sportif ihtiyaç duyulan her alanda tüm imkanlarımızla yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yarınlarını inşa eden bütün öğrencilerimize sınav süreçlerine destek olmak amacıyla yeni nesil sorularla işlenmiş, tamamı video çözümlü, zorluk dereceli ve beceri odaklı deneme kitaplarımızı hediye ettik. Mutlu yarınları başarıyla kucaklamaları için destek bizden, başarı evlatlarımızdan. Her birinin yolu aydınlık olsun."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bafra'da düzenlenecek satranç turnuvasına son başvuru tarihi 7 Haziran
YEREL HABERLER Bafra'da düzenlenecek satranç turnuvasına son başvuru ...
Terme'de Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Terme'de Yaşam Merkezi ve Pideevi çalışmaları ...
Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks Dünya Kupası başarısı
YEREL HABERLER Asarcıklı lise öğrencisinden Açık Wako Kick Boks ...
Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Amasya ve Samsun'da okullardan ve camiden hırsızlık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Amasya ve Samsun'da okullardan ve camiden hırsızlık ...
Samsun'da sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan ...
Samsun'da üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Samsun'da üniversite öğrencisinin öldürülmesiyle ...
Yakakent'te siyez buğdayının üretiminin artırılması için çiftçilere organik gübre dağıtıldı
YEREL HABERLER Yakakent'te siyez buğdayının üretiminin artırılması ...
Sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı
YEREL HABERLER Sahte dolar ve uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheliden ...
Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği başladı
YEREL HABERLER Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği başladı
Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
YEREL HABERLER Samsun'da drift yapan sürücüye 20 bin 342 lira ceza
TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Samsun'da ziyarete açıldı
YEREL HABERLER TCG Nusret N-16 Müze Gemisi Samsun'da ziyarete açıldı
Uzmanlardan "Kenenin üzerine gaz yağı, benzin, çamaşır suyu dökmeyin" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan "Kenenin üzerine gaz yağı, benzin, ...
Ladik Akpınar Fen Lisesi okçulukta Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Ladik Akpınar Fen Lisesi okçulukta Türkiye şampiyonu ...
Yakakent'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Yakakent'te devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Yeğenini kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan dayıya 11 yıl hapis
YEREL HABERLER Yeğenini kaçırdığı suçlamasıyla yargılanan dayıya 11 ...
Terme'de Milli Eğitim personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Terme'de Milli Eğitim personeline iş sağlığı ve ...
AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz'dan Terme'ye ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti Samsun Milletvekili Yılmaz'dan Terme'ye ...
Samsunspor'un şampiyonluk kupası Alaçam'da sergilendi
YEREL HABERLER Samsunspor'un şampiyonluk kupası Alaçam'da sergilendi
"Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra Sempozyumu"nun bildirim kitabı çıktı
YEREL HABERLER "Tarihi, Kültürel ve Sosyal Yönleriyle Bafra ...
Havza'da Türk Kızılay 93 ünite kan bağışı topladı
YEREL HABERLER Havza'da Türk Kızılay 93 ünite kan bağışı topladı
Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği Çarşamba'da yapılacak
YEREL HABERLER Ragbi Erkekler Türkiye Birinciliği Çarşamba'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.