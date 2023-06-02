Ladik'te 4-6 yaş grubu Kur'an kursları 10. yıl etkinliği düzenlendi

SAMSUN (AA) - Ladik İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik 10. yıl etkinliği gerçekleştirildi.

Ladik Belediyesi Yoğurt Pazarı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında çocuklar arasında yarışmalar, sergi, kermes, pamuk şeker ikramı ve çeşitli aktiviteler yapıldı.



Programda Ayşe Hatun Kur'an Kursu öğrencisi Elif Nisa Ömür, Kur'an tilaveti gerçekleştirdi.

Ladik İlçe Müftüsü Faruk Uslu, burada yaptığı konuşmada, milletin teveccühüyle 10 sene içinde kursların ve öğrencilerin sayısının her yıl arttığını söyledi.



Kendilerinin de çocukların daha nezih ve fiziki imkanları daha iyi ortamda kurs görmeleri için başlattıkları külliye inşaatının hayırseverlerin desteğiyle devam ettiğini anlatan Uslu, hedeflerinin külliyeyi 2023-2024 eğitim öğretim dönemine yetiştirmek olduğunu belirtti.



Köklerini Osmanlı'daki sıbyan mekteplerinden alan 4-6 yaş kurslarındaki asıl amacın değerler aktarımı olduğunu dile getiren Uslu, "Mevlana'nın dediği gibi, pergel gibi tek ayağı değerlerine sabitlenmiş, diğer ayağıyla tüm disiplinlerden istifade ederek insanlığa faydalı nesiller yetiştirmek için gayret ediyoruz. Tabii bu iş göründüğü gibi kolay değildir. Bu alanda eğitim almış öğreticilerimiz üstün gayret göstermektedir. Kendilerini tebrik ediyorum. Başkanlığımızın çocuk ve gençlere yönelik eğitim çalışmaları 4-6 yaş ile sınırlı değildir. Yaz ve kış dönemlerinde açılan her yaş ve gruba özel kurslarımız olabilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kurs öğreticilerine plaket verilmesi ve sergilerin gezilmesiyle sona eren programa Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Belediye Başkan Vekili Mevlüt Berçinli, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren ile vatandaşlar katıldı.







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