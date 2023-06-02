Asarcık'ta hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Asarcık ilçesinde Müftülük bünyesinde hacca gitmeye hak kazananlar, kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Ulu Cami önünde düzenlenen programa Kaymakam Fatma Gül Nayman, Belediye Başkanı Şerif Kılağuz'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile hacı adaylarının yakınları katıldı.

Kaymakam Nayman, hacı adaylarıyla bir süre sohbet ederek hayırlı yolculuklar dileklerini iletti.

Hacı adayları, programın ardından yolmcu edildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.