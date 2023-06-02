Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu öğrencileri için mezuniyet programı düzenlendi.



Salıpazarı Anaokulu bahçesinde düzenlenen mezuniyet törenine Belediye Başkan Vekili Yusuf Çakır, İlçe Jandarma Komutan Üsteğmen Samet Kuruçelik, İlçe Emniyet Amiri Nevzat Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ile öğretmenler ve çocukların aileleri katıldı.

Savaş, burada yaptığı konuşmada, okul hayatlarının en önemli adımlarından biri olan anaokulunu başarıyla tamamlayan minik öğrencileri tebrik ederek, "Mezun olan 6 yaş çocuklarımıza yeni başlayacakları ilköğretim hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.

Tören, çocukların dans gösterileri, palyaço ve sihirbaz gösterilerinin ardından son buldu.





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