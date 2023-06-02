Salıpazarı'nda kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı

Sessiz katil hipertansiyona neden oluyor, şişkinlik yapıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kalp krizi geçiren kişi, hava ambulansıyla il merkezine sevk edildi.



Kocalar Mahallesi'nde evinde fenalaşan Ayten Ö. (66), ambulansla Salıpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Buradaki müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Ayten Ö, ambulans helikopterle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine gönderildi.





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