Havza'da kapasite artırma projesine 1 milyon 999 bin 240 lira hibe

SAMSUN (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca uygulanan "Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar Projesi" kapsamında Havza'da kapasite artırıma yönelik hazırlanan proje, 1 milyon 999 bin 240 lira hibe almaya hak kazandı.

İlçede özel bir un fabrikası tarafından "Teknoloji yenileme veya modernizasyon" başlığı altında "Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması" alt başlığında hazırlanan 4 milyon 102 bin 795 liralık projeye, değerlendirme sonucu 1 milyon 999 bin 240 lira hibe verilmesi kararlaştırıldı.

Proje ile faaliyette olan un fabrikasına üç yeni silo yapılarak 10 bin ton olan depolama kapasitesinin 16 bin tona yükseltilmesi ve ürün kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Firmanın yönetim kurulu başkanı Dursun İkiz, projelerinin yüzde 50 hibe almaya hak kazandığını belirterek, "Projemizin amacı, ürün kalitesini geliştirmek ve daha iyi, daha hijyenik depolama alanlarına sahip olmak. Çevre il ve ilçelerdeki çiftçilerimizin ürününü alarak onlara destek olmak. Projemizin hazırlanmasında büyük destekleri ve emekleri olan Tarım ve Orman İl Müdürümüz İbrahim Sağlam, şube müdürlerimiz ve personeline teşekkür ederim. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımıza çiftçilere sağladıkları imkanlar için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





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