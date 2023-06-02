GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı.

Takibi yapılan şüphelilerle bağlantılı çeşitli tarihlerde yapılan yakalamalarda ve operasyon esnasında gerçekleştirilen aramalarda 939,18 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 936 uyuşturucu hap, 1698 kapsül sentetik ecza hapı, 46,08 gram esrar, 2 hassas terazi, 171 uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparat, 8 ruhsatsız tabanca ve 380 tabanca fişeği, 7 tüfek ve 57 tüfek kartuşu, kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 193 bin 270 lira ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.M, Y.M, F.K. ve İ.A, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, E.M. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.





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