Samsun’da şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu bulundu

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SAMSUN (AA) - Samsun’un İlkadım ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlyasköy Şehit Mesut Yılmaz Polis Merkezi Amirliği ve İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Karasamsun Mahallesi’nde durumundan şüphelenilen aracı durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, satışa hazır 10 paket halinde hazırlanmış 5,28 gram metamfetamin, 137 sentetik ecza hap, 2 uyuşturucu hap, 2 enjektör içerisinde 5 miligram metamfetamin hammadde sıvısı, 2 gram esrar, 2 uyuşturucu içme aparatı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 815 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü M.K. emniyete götürüldü.

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