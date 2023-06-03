Havza'da Hecinli Mahallesi'nde afat kurbanı kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesine bağlı Hecinli Mahallesi'nde afetlerden korunmak amacıyla afat kurbanı kesildi.

Okunan mevlit ve duaların ardından kesilen kurbanlardan yapılan yemek, davetlilere ikram edildi.

Programa katılan Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Allah'tan kesilen kurbanların kabul olmasını diledi.

Mahalle muhtarı Cengiz Yeşilyurt da her yıl afetlerden korunmak ve ürünlerinin bereketli olması için kurban kestiklerini kaydetti.

Programa Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kurkmazlı, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Havza Madeni İşler Odası Başkanı Cesur Şahin, Bakkal ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Vahit Yılmaz, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile vatandaşlar katıldı.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.