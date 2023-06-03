Samsun'da LGS sınavına 17 bin 870 öğrenci katılacak

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına 17 bin 870 öğrencinin katılacağını bildirdi.



Dağlı, yaptığı yazılı açıklamada, LGS sınavının birinci oturumunun Türkiye genelinde 4 Haziran Pazar günü saat 09.30'da, ikinci oturumunun ise saat 11.30'da başlayacağını belirtti.

Samsun'da 305 bina ve 1146 salonda gerçekleştirilecek sınava 17 bin 870 öğrencinin katılacağına işaret eden Dağlı, geleceklerinin teminatı gençler için hayati önem taşıyan sınavın sakin, huzurlu ve güvenli şekilde yapılabilmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.



Dağlı, şunları kaydetti:

"Sınav günü ve saatlerinde sınavların yapılacağı tüm yerleşim birimlerinde araçların klakson çalmamaları, her türlü resmi ve özel törenler sırasında dışarı yayın yapılmaması, düğün konvoylarının oluşturulmaması, sınavların yapılacağı okulların çevresindeki inşaatlarda ve iş yerlerinde gürültülü çalışma yapılmaması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstereceğine inanıyorum. Bu vesileyle büyük azim ve özveriyle geçen hazırlık döneminin ardından LGS merkezi sınavına girecek çocuklarımıza başarılar diliyor, alacakları neticenin kendileri ve her zaman evlatlarının yanında olan aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum."







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