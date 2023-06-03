Salıpazarı'nda çocuklar için tiyatro oyunu sahnelendi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde çocuklar için hazırlanan tiyatro gösterisi sahneye konuldu.



Yönetmenliğini Arif Yılmaz'ın yaptığı, Trabzon Tiyatro Trafik tarafından hazırlanan "Patileme Günü" adlı müzikal çocuk oyunu, Salıpazarı Belediyesinin katkılarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda sergilendi.

Oyuna ilgi gösteren çocuklar, güzel bir gün geçirdi.



Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, çocukların yüzünde gülümsemeyi görmenin kendilerine güç ve enerji verdiğini dile getirerek, "Onlar için güzel aktiviteler gerçekleştirmeye devam edeceğiz." dedi.





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