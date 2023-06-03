Samsun'da haber alınamayan kişinin bulunması için çalışma yapıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Alaçam ilçesinde haber alınamayan yabancı uyruklu kişinin bulunması için arama çalışması gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Yakakent ilçesinde fırıncılık yapan Iraklı Mohammed Ghanim Younus'tan (22) haber alınamadığı ihbarı üzerine polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Younus'un motosikleti Alaçam ilçesi Geyikkoşan mevkisinde, cep telefonu ve elbiseleri ise deniz kenarında bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri karada, Sahil Güvenlik ekipleri de denizde arama çalışması yürüttü.

Çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, havanın kararmasının ardından çalışmalara yarın devam etmek üzere ara verdi.



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