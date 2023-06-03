Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten gelen turizmciler Samsun'un Ladik ilçesini gezdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ve Türk Hava Yolları (THY) işbirliğiyle Körfez ülkelerinden gelen seyahat acentesi temsilcileri, Samsun'un Ladik ilçesini gezdi.

Samsun'un doğal, tarihi ve kültürel turistik değerleri ile yöresel lezzetlerinin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten turist getiren acentelerin temsilcileri, Ladik ilçesini ziyaret etti.

Belediye Başkan Vekili Mevlüt Berçinli ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Eren, misafirlerine ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdirdi.

Eren, OKA tarafından gerçekleştirilen tanıtım gezisinin kendilerini heyecanlandırdığını dile getirerek, "Doğal ve kültürel değerlerimiz olan Ambarköy Açık Hava Müzesini, bungalov evlerimizi, gölümüzü gezdirdik. Misafirlerimize yöresel ürünlerimizden hediye ettik. Çok kıymetli bir proje." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.