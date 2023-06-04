Terme'de LGS heyecanı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Terme ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav gerçekleştirildi.



İlçede LGS kapsamındaki merkezi sınava, 17 okul, 54 salonda, 854 öğrenci katıldı.



Sınav için okullara gelen öğrenciler, kimlik kontrolünden geçtikten sonra görevliler tarafından sınıflara yönlendirildi. Bazı aileler de okul önünde dua ederek sınava giren çocuklarını heyecanla bekledi.

Sınavın olduğu okullarda incelemeler yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, sınava girecek öğrencilere başarılar diledi.



Köse, "Bu sene gerçekten çok emek verdiniz. Emeğinizin karşılığını içeride alacaksınız bu konuda en ufak bir tereddüdümüz yok. Sizler bizim için değerlisiniz bunu bilin. Sınav evet önemli ama hayatta sınavdan çok önemli şeyler var. Hayat sınav biliyorsunuz. Karşınıza bir sürü sınavlar çıkacak. Girin, yapın ve çıkın. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin." dedi.

Kızının sınav için çok emek verdiğini söyleyen veli Seda Er, "Bugün sınava giriyoruz. İnşallah istediği neticeyi elde eder. Çok uğraştık, çok çabaladık. Bir seneden bu yana hatta daha uzun bir süreden beri. Allah’ım hayırlısını nasip etsin." diye konuştu.

Veli Dilek Çamuroğlu ise, "Çocuklarımızın başarılı olmasını istiyoruz. Bütün çocuklara Allah'ım zihin açıklığı versin. Hayırlısı olsun. Allah hepsinin emeğinin hakkını versin." ifadelerini kullandı.

Görevliler sınav öncesi öğrencilere bilgilendirmelerde bulunurken, gürültünün olmaması noktasında vatandaşları uyardı.





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