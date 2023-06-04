Samsun'da taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeden Samsun yönüne giden Ali K. idaresindeki 55 T 6190 plakalı taksi, Dörtyol mevkisinde, Ülken A. yönetimindeki 55 BT 433 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüsü Ali K. ile takside yolcu olarak bulunan Tunahan Ş, Enes K. ve otomobildeki Murat Ç, Emine Ç. ve bebek Mihra Ç. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.​​​​​​​



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