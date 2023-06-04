Samsun'dan kısa kısa

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SAMSUN (AA) - Terme Belediyesi, Liselere Giriş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava giren öğrencilere kalem, silgi, kalemtıraş ve şekerden oluşan set hediye etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın talimatıyla, Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı personel öğrencilere su, kalem, silgi, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerin olduğu set armağan etti.

Kılıç, "Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz sınava giren öğrencilerimize başarılar dileyerek, moral verdi. Onları seviyoruz ve güveniyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Her zaman yanlarındayız." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve Belediye Başkan Yardımcısı Yasin Çakır da sahada öğrencilere moral desteğinde bulunarak, sınavlarında başarılar diledi.

- Havza Belediyespor Kulübünün yeni başkanı Dursun Ali Beşli oldu

Havza Belediyespor Kulübü Başkanı Aziz Pekşen ve yönetim kurulunun istifa etmesi üzerine yapılan Olağanüstü Genel Kurulda, Dursun Ali Beşli yeni başkan seçildi.

Mehmet Ali Şahin Spor Tesisi'nde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurula, 78 üyeden 43'ü katıldı.

Açık oylama usulüyle tek liste halinde gidilen seçimde, Dursun Ali Beşli tüm oyları alarak başkan oldu.

Beşli, Aziz Pekşen ve yönetimine hizmetlerinden ötürü teşekkür ederek, "Havza'nın en önemli marka değerlerinden biri olan Havza Belediyespor'u layık olduğu yere getirmek için canla başla çalışacağız." dedi.



Dursun Ali Beşli, Pekşen'e hizmetleri anısına plaket takdim etti.

Havza Belediyespor Kulübü'nün yeni yönetimi ise Kemal Sözen, Şükrü Değirmenci, Murat Alp, Ahmet Güngör, Mehmet Keskin, Mert Karacan, Oğuzhan Ergin, Mustafa Halit Usta, Çağlar Soğancı, Mustafa Köse, Serdar Tuncay, Fahrettin Candan ve Selahattin Durak isimlerinden oluştu.

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