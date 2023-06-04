Samsun’un Ladik ilçesinde sağanak sele neden oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Tüfekçi Mahallesi'nde sel nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı, evlerin giriş katlarında su baskınları yaşandı.

Selde hayvanlar telef oldu, bazı köprü ve menfezler zarar gördü. İş makineleriyle bölgede temizleme çalışmaları başlatıldı.

İlçede sağanak nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.