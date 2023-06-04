Samsun’da sele kapılan kişi hayatını kaybetti

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SAMSUN (AA) - Samsun’un Ladik ilçesinde sele kapılan kişi yaşamını yitirdi.

İlçede etkili olan sağanakta bazı dereler taştı, evlerin alt katlarını su bastı.

Alıçlı Mahalesi’nde hayvanlarını köprüden geçirmek isteyen 65 yaşındaki Şükrü Köksal dengesini kaybederek sele kapıldı.

Vatandaşların bulduğu Köksal’ın cenazesi köydeki evine getirildi.







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