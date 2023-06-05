Alaçam Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi boccede Türkiye üçüncüsü oldu

SAMSUN (AA) - Alaçam Şehit Kadir Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ankara'da yapılan Okul Sporları Bocce Türkiye Şampiyonasında genç kızlarda Türkiye üçüncüsü oldu.



Ankara'da 3-4 Haziran'da yapılan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Bocce Okul Sporları müsabakasında Alaçam Şehit Kara Anadolu İmam Hatip Lisesi Türkiye üçüncüsü olarak Samsun'a döndü.



Okul Müdürü Nurcan Polat, öğrencilerini tebrik ederek, "Kızlarım çok çalıştılar, çok emek ettiler. Türkiye üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattılar. İlk yılda böyle bir başarı elde etmeleri okulum adına çok büyük bir başarı. Emeklerinden dolayı Cihat Akay ve Hanife Değirmen hocalarıma bize bu gururu yaşatan kızlarıma okulum adında canıgönülden teşekkür eder ve başarılarının devamını dilerim." dedi.

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