Samsun Ordu kara yolunda sağanak ve heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun'da şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda güçlükler yaşanıyor.

Samsun Ordu kara yolu Kirazlık mevkisinde toprak kaymaları yaşandı. Su birikintilerinin oluştuğu yolda ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Yolda ayrıca çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Canik ilçesindeki Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerini su bastı. Sanayi sitesindeki araçlarda sel suları nedeniyle maddi hasar oluştu.

Belediye Evleri Mahallesi Çevreyolu Mevkisi'nde de büyük su birikintileri oluştu.





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