Samsun-Ladik kara yolunda şiddetli yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor

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SAMSUN (AA) - Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü Tersakan Çayı'nın taşması sonucu su altında kaldı.

Tersakan Çayı'nda şiddetli yağış nedeniyle taşkın meydana geldi.

Ladik ilçesi Sanayi Mahallesi mevkisinde, Samsun-Ladik kara yolunun bir bölümü sular altında kaldı.

Kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Karayolları ve Ladik Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle yarım saat süren çalışmalarının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgedeki trafik ekipleri, sürücüleri su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.





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