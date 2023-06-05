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Samsun Valisi Zülkif Dağlı AFAD'da açıklama yaptı:

AA

Samsun Valisi Zülkif Dağlı AFAD'da açıklama yaptı:

SAMSUN (AA) - Samsun İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, il genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında AFAD'da toplandı.

Vali Dağlı, burada yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı neticesinde 3 Haziran Cumartesi günü itibarıyla Samsun'da, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığı ve belediyesinin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini vurguladı.

Samsun merkez ve bazı ilçelerde eğitime ara verildiğini anımsatan Dağlı, yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Maalesef dün Ladik ilçemiz Alıçlı Mahallesi'nde bir vatandaşımız hayvanlarını kurtarmak isterken kendisi de dere sularına kapılmak suretiyle vefat etti. Tekrar bu manada başımız sağ olsun." dedi.

TAMP 2. Derece İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 4 Haziran Pazar günü İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'nde toplandığını ve çalışmalarının devam ettiğini tüm kurumlarla teyakkuz halinde olduklarını belirten Dağlı, "İlimiz genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmaları gelen ihbarlar neticesinde Samsun Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildi. Pazar günü saat 22.00 itibarıyla, Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımız AFAD ve emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Birçok noktada yollara selle gelen malzemeler temizlendi. Kanallar ve menfezler açıldı. Dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edildi. İlk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesi'nde 32 küçükbaş ve bir büyükbaş hayvan telef oldu, 2 araç ve bir römork zarar gördü. Enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedeniyle meydana gelen kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildi." diye konuştu.

Samsun merkezde yağışın etkisini arttırdığına işaret eden Dağlı, şu bilgileri verdi:

"Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunmakta. Meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinden kısa sürede müdahale ediliyor. Sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunlar çözüldü. Ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarları gelmeyi sürdürüyor. Bu doğrultuda çalışma ve müdahaleler de aralıksız yürütülüyor. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir gün süreyle eğitim öğretime ara verildi. Yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Dağlı, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlara özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı ile diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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