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Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

AA

Samsun'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk, kurbağa adamlarca kurtarıldı.

Adnan Menderes Bulvarı yakınındaki sahilde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuğu gören vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

Olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesi Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı kurbağa adamlar ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Kurbağa adamlarca sudan çıkarılan çocuk kıyıya getirildi. İsminin Ö.F. U. (16) ve bilincinin kapalı olduğu belirtilen çocuk, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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