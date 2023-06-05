Samsun'un Kavak ilçesinde inşaatın temel kazısında heyelan oluştu

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Kavak ilçesinde bir inşaatın temel kazısında heyelan meydana geldi.

İlçede kuvvetli yağış etkili oldu.

Yaşar Doğu Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında toprak kayması yaşandı.

Heyelanla birlikte yol ve kaldırımda çökmeler meydana geldi, inşaatın çevresinde güvenlik şeridi çekildi.

İnşaatın yanındaki yol trafiğe kapatıldı.













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