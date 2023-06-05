Salıpazarı'nda öğrencilere stres yönetimi eğitimi verildi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği (SALYEGDER) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile üniversite sınavlarına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine "Stres yönetimi ve meslek seçimi eğitimi" verildi.
Eğitim öncesi öğrencilerle bir araya gelen Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, üniversite sınavlarının eğitim hayatındaki önemine dikkati çekerek öğrencilerin stres ve heyecan yapmamaları gerektiğini söyledi.
SASKİ Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş, Şube Müdürleri Cemil Yiğit, Ali Doğan, YEG Proje Müdürü Hatice Kurnaz ve öğrenciler katıldı.
Salıpazarı Anadolu Lisesi, İmama Hatip Lisesi ve Hasan Çelebi M.T.A Lisesi son sınıf öğrencilerinden toplam 96 öğrenciye verilen eğitimde konuşmacı olarak Kişisel Gelişim Uzmanı Ramadan Balkı yer aldı.
Balkı, öğrencilere "Kendinize güvenin, olumlu cümleler kurun, neye inanırsanız onu gerçekleştirirsiniz" tavsiyelerinde bulundu.