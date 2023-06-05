Samsun'da sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Ladik ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden kişinin cenazesi defnedildi.

Şiddetli yağışın yaşandığı ilçede, Alıçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını geçirdiği dere yatağında dengesini kaybederek akıntıya kapılan ve hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın cenazesi mahalle camisine getirildi.

Köksal, öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Cenazeye katılan Vali Zülkif Dağlı, Köksal'ın ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Cenazeye Şükrü Köksal'ın ailesi, yakınları ve Vali Dağlı ile İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ömer Ersever, Kaymakam Ahmet Raşit Orhan ile vatandaşlar katıldı.

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