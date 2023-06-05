Samsun'da toprak kayması nedeniyle mahalle yolu trafiğe kapatıldı

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde toprak kayması yaşanan 4 kırsal mahallenin yolu trafiğe kapatıldı.

Elmaçukuru Mahallesi'nde oluşan heyelan nedeniyle, ilçeden Elmaçukuru, Aslandamı, Taflan ve Özören mahallerine giden kara yolunda çökme meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından yol trafiğe kapatıldı.

Ulaşımın, Atakum Jandarma Komutanlığı ekiplerinin belirlediği alternatif güzergahlardan sağlandığı öğrenildi.

Öte yandan, Tersakan Çayı'nın taşması nedeniyle eski Havza Merzifon kara yolu viyadük mevkisi jandarma ekiplerince trafiğe kapatıldı.

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