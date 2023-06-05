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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da lise öğrencilerinin hazırladığı oyun sahnelendi

AA

Samsun'da lise öğrencilerinin hazırladığı oyun sahnelendi

SAMSUN (AA) - Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oyun Samsun'da seyirciyle buluştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Okulum Sahnede" projesi kapsamında öğrenciler, Haldun Taner'in yazdığı, Hasan Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Tuğba Yayla'nın yönettiği "Eşeğin Gölgesi" adlı oyunu sahneye koydu.

Samsun Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ve vatandaşlar izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş, "İlçemizi il bazında temsil etme onurunu yaşatan ve sahnede gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran değerli öğrencilerimize, eserin ortaya konulmasında süreci titizlikle yürüten değerli İngilizce öğretmenimiz Tuğba Yayla'ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Öğrencilerin sahnelediği oyun beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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