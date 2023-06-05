Samsun'da lise öğrencilerinin hazırladığı oyun sahnelendi

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SAMSUN (AA) - Salıpazarı Hasan Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oyun Samsun'da seyirciyle buluştu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü "Okulum Sahnede" projesi kapsamında öğrenciler, Haldun Taner'in yazdığı, Hasan Çelebi Mesleki Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Tuğba Yayla'nın yönettiği "Eşeğin Gölgesi" adlı oyunu sahneye koydu.



Samsun Belediyesi Sanat Merkezi'nde sahnelenen oyunu, Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül, Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş ve vatandaşlar izledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Savaş, "İlçemizi il bazında temsil etme onurunu yaşatan ve sahnede gösterdikleri performansla bizleri gururlandıran değerli öğrencilerimize, eserin ortaya konulmasında süreci titizlikle yürüten değerli İngilizce öğretmenimiz Tuğba Yayla'ya teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.

Öğrencilerin sahnelediği oyun beğeni topladı.

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