Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği Samsun'da başladı

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SAMSUN (AA) - 2023 Analig Osman Bayrakdar Sezonu Erkekler Ragbi Türkiye Birinciliği, Samsun'un Çarşamba ilçesinde başladı.

Çarşamba Şehir Stadyumu'nda 10 Haziran'a kadar sürecek organizasyona 22 ilden 31 takım ve yaklaşık 600 sporcu katılıyor.

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, yaptığı konuşmada, "6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinden 10 ilimiz etkilendi. Bu 10 ilimizde yaklaşık 50 bine yakın vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunların arasında Gençlik Spor Bakanlığımız bünyesinde 78 personelimiz de vefat etti. Bu nedenle Anadolu Yıldızları ligimize bu sene şube müdürü iken depremde hayatını kaybeden Osman Bayrakdar ismini verdik. Çarşamba'mız turnuvaya ev sahipliği yapacak. Ben bütün takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan da organizasyona katılan sporcu ve takımlara başarılar diledi.

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