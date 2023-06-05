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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'da açıklama yaptı:

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selden etkilenen Samsun'da açıklama yaptı:

SAMSUN (AA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şiddetli yağışlar ve sellerden etkilenen illerle ilgili yaptığı açıklamada, "AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan, konvansiyonel medya, sosyal medyadan yapılan uyarılara lütfen dikkat edin." dedi.

Yerlikaya, Samsun'da su baskınlarının yaşandığı Gülsan Sanayi Sitesi'ndeki incelemeleri sonrası açıklamalarda bulundu.

Samsun başta olmak üzere Sinop, Amasya ve Kastamonu'da yoğun yağış sonucu bazı olumsuzlukların yaşandığına işaret eden Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesi'nde bir aracın köprüde mahsur kaldığını ve ekiplerce mahsur kalanların kurtarıldığını belirtti.

Bölgede yaşanan selde 1 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Yerlikaya, "Ladik ilçesi Alıçlı Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Birazdan arkadaşlarımla beraber taziyeye gideceğiz Ladik ilçemize. Bütün yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bugün beş ilçemizde öğretime ara verildi. Ladik, Atakum, İlkadım, Canik, Tekkeköy ilçelerimizde. Bugün özellikle de ben Samsun'a geldim, çünkü gerek Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerek buradaki Bölge Müdürlüğünden tekrar bu saat itibarıyla teyit aldık. Yine yoğun yağışla ilgili turuncu uyarı verildi. Dolayısıyla ben ekran başında bizleri izleyen kıymetli Samsunlu kardeşlerimden, hemşehrilerimden hassasiyet bekliyorum. Dikkatli olmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Sinop'ta da yoğun yağışlar neticesinde Ayancık ilçesinde Ayancık yolu üzeri Yeniçam mevkisinde derenin taştığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Herhangi bir can kaybı ve yaralanma hamdolsun olmamıştır. Ayancık ilçesi Kestanelik köyünde mahsur kalan sekiz vatandaşımız güvenli noktaya alınmış, Sinop-Ayancık kara yolu Şerefiye köyü mevkisinde köprü tıkanması sonucu yolda su taşkını meydana gelmiş, köprünün altı temizlenmiştir. Sinop merkeziyle kara yolu ulaşımı açık durumdadır. Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için Sinop İl Özel İdare ve Belediye gayret göstermektedir. Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Bolu ve Düzce illerindeki vidanjör, kamyon, ekskavatör takviyesi ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere AFAD tarafından gerekli koordinasyonlar yapılmıştır."

- "Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı"

Kastamonu'da da yoğun yağışların Bozkurt, Çatalzeytin ve İnebolu ilçelerinde etkili olduğunu aktaran Yerlikaya, şunları söyledi:

"Şükürler olsun can ve mal kaybı olmadı. Bunu daha önce de basına vermiştik. Bozkurt ilçesinde ulaşımda aksama, Çatalzeytin ve Abana ilçelerinde dere taşması meydana gelmiş, Bozkurt Bayramözü köyünde bir araç sele maruz kalmış, Bayramgazi yolu tedbir amacıyla kısa süre de olsa kapatılmıştır, sonradan açılmıştır. Abana ve Bozkurt ilçelerinde beş binada su tahliye çalışmaları yapılmıştır. Şu an itibarıyla bittiğini biliyorum. Kastamonu genelinde 38 köy yolu ulaşıma kapalı olup ilçelere ulaşım sağlayan ana arterlerde bir sıkıntı bulunmamaktadır. Ben Bakan Yardımcım İsmail Bey'i oraya gönderdim. İnebolu Köprüsü'nün olduğu, medyada çokça gördüğümüz o köprüye gittiler ve orada önceden meteorolojinin uyarısıyla tedbir alan arkadaşlarımızın her birini kutluyorum. O otogar köprüsünün arkadaşlar yoğun debiyle beraber rusubat ve gelen tomruklarla kapanıp tekraren Allah göstermesin bir sıkıntı olmamasıyla ilgili güzel tedbir almışlardır. Devamlı suretle köprünün altıyla ilgili suyun akması, akışkanlığının tedbiri alınmıştır. Biz aynı Bozkurt'ta olduğu gibi su yatağının derin ve genişletilmesi ve o köprünün de mimari tasarımı olması gerektiği gibi yapmayla da ilgili kurumlarla hemen çalışmalara başlayacağız."

Amasya-Erzincan kara yolunun 20. kilometresi Kışlacık mevkisinde meydana gelen sel nedeniyle kara yolunun ulaşıma belli bir süre kapandığını dile getiren Yerlikaya, "Karayolu ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonucunda saat 22.00 itibarıyla hamdolsun trafiği tek yönlü açmışlar. Yarından itibaren de ben inanıyorum ki tamamen yol açılacak. Saat 16.50 sıralarında Amasya merkez Kışlacık köyü yukarı şelale mevkisinde bir piknikte olduklarını arkadaşlarım bana ilettiler, üç vatandaşımızın içinde bulunduğu bir araç aşırı yağış nedeniyle maalesef sele kapılmıştır. O araçtan bir vatandaşımız kurtarılmış, bir vatandaşımızın cansız bedenine, üzülerek ifade ediyorum ulaşılmıştır. Bir vatandaşımızın da arama çalışmaları devam etmektedir. AFAD Başkanımız Yunus Bey şu anda orada. Bu çalışmaları oradaki bütün yetkililerle beraber, Valimizle beraber takip etmektedir. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. En kısa zamanda kayıp olan vatandaşımızın bulunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- "Bu gece Samsun'da dikkat"

Devletin bütün kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünün altını çizen Yerlikaya, "Yaraları sarmakla ilgili bütün çalışmalar büyük bir özenle, büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Allah tekrarından, beterinden milletimizi korusun diyoruz. AFAD ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan konvansiyonel medya, sosyal medyadan yapılan uyarılara lütfen dikkat edin. Ne demiştik sözün başında, bu gece Samsun'da dikkat. Yarın bu turuncu uyarı Ordu'ya doğru gidecek ve perşembeden itibaren de yine Genel Müdürlüğümüzün şimdilik ön tahmini inşallah bu yoğun yağışlar Karadeniz'den çıkacak diyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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