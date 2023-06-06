Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka araca nakledildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'da kaza yapan Türk Kızılay aracındaki kan başka bir araca nakledildi.

Ahmet Argun idaresindeki 06 DEU 940 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara yolu Yibitaş Kavşağında kırmızı ışıkta duran Ahmet Aydoğan yönetimindeki 66 ACK 623 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

Tokat'tan Samsun'a kan taşıdığı öğrenilen Türk Kızılay kan nakil aracındaki kanlar kaza yerine çağrılan bir başka kan aracına nakledildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kaza yapan araçta bulunan kanın başka araca nakledilmesine yardımcı oldu.

Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafiğin kontrollü verildiği Samsun Ankara kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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