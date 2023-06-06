Bafra'da LPG otogaz taşıt dolum personeline "Yönetim Sertifika Eğitimi" verildi

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SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde LPG otogaz taşıt dolum personeline yönelik Yönetim Sertifika Eğitimi düzenlendi.

Bafra Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ev sahipliğindeki eğitim, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Baş'ın eğitmenliğinde gerçekleştirildi.

Baş, gaz ve diğer yakıtlar hakkında açıklamalarda bulunarak, LPG piyasası hukuki düzenlemeleri ve standartlar, iş sağlığı güvenliği ve çevrenin korunması, LPG'nin teknik özellikleri, tesisat elemanları ve dikkat edilmesi gereken kurallar, dolum sırasında uyulması gereken kurallar, yangın güvenliği, ilk yardım konularında bilgi aktardı.

Bafra TSO Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türken, üyelerinin gereksinim duyduğu eğitim ve sertifikasyon programlarını gerçekleştirmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu eğitim ile akaryakıt istasyonu işletmeleri olan üyelerimizin yanında çalıştırdıkları LPG pompa görevlisi personeli için zorunlu olan LPG otogaz istasyonları taşıt dolum personeli sertifika programını gerçekleştirmiş olduk." dedi.







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