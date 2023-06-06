OMÜ, "Times Higher Education 2023 Etki Sıralaması"nda en iyiler arasında

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SAMSUN (AA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ), "Times Higher Education (THE) 2023 Etki Sıralaması"nda en iyiler arasında yer aldığı bildirildi.

OMÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan THE 2023 Yılı Etki Sıralaması'nda OMÜ, 801-1000 bandında yer aldı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (United Nations Sustainable Development Goals) temel alan sıralamaya göre OMÜ, sağlık, gıda, ekoloji ve eğitim alanlarında topluma sunduğu katkılarla dünyadaki üniversiteler arasında 801-1000 bandında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

THE 2023 Dünya Üniversite Sıralaması, 112 ülke ve bölgede 1591 üniversiteyi içeriyor. OMÜ, Dünya Etki Sıralaması'na göre, "Açlığa Son" kategorisinde 101-200, "Sağlık ve Kaliteli Yaşam" kategorisinde 401-600, "İklim Eylemi" kategorisinde 301-400, "Amaçlar için Ortaklıklar" kategorisinde 601-800 bandında yer alarak dünya ortalamasının üzerinde puan aldı, "Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar" kategorisinde ise 401-600 aralığında kendine yer edindi.

THE, araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim olmak üzere dört temel alanda geniş kapsamlı ve dengeli kıyaslamalar yapabilmek için özenle belirlenmiş göstergeler kullanıyor. OMÜ, 100 üzerinden 58,1 puan aldı.









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